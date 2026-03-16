Сибирячка едва не потеряла сына во время бомбардировок Дубая

11 марта авиакомпания S7 выполнила вывозной рейс из Дубая в Новосибирск, эвакуировав российских туристов. Одна из пассажирок, Елена, поделилась с журналистом «Прецедента» трудностями, с которыми она столкнулась во время «отдыха» в Объединённых Арабских Эмиратах.
Елена и её сын прибыли в Дубай 26 февраля. Их отдых начался без проблем, и 28 февраля они отправились в круиз, который должен был продлиться семь дней. Однако перед посадкой на лайнер начались оповещения о военных действиях, что вызвало вопросы о продолжении круиза. Пассажирам сообщили, что ракеты будут летать над кораблём, но это не представляет опасности.
Лайнер всё же остался на берегу из-за боевых действий, и всех туристов разместили внутри судна. Их охраняли военные, и им запрещали что-либо снимать. Путешествие Елены и её сына должно было завершиться 9 марта, но рейс был перенесён на 11.
«Самое страшное началось в аэропорту. Мы прошли все досмотры, и следующим пунктом был паспортный контроль. Мой ребёнок успел его пройти и уже ушёл вперед. И как раз в этот момент начались воздушные атаки. Сына увели в бомбоубежище, а я осталась на другой стороне паспортно-визового контроля. Никто не мог объяснить, что происходит и как я могу увидеть своего сына», — рассказала женщина.
В итоге они были разлучены на час, и это время стало для них очень стрессовым. Сейчас Елена намерена вернуть деньги за «отдых» у туроператора.
Татьяна Картавых