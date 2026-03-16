Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибирячка едва не потеряла сына во время бомбардировок Дубая

Больше часа женщина не знала где её ребёнок и что с ним происходит.

Источник: НДН.ИНФО

11 марта авиакомпания S7 выполнила вывозной рейс из Дубая в Новосибирск, эвакуировав российских туристов. Одна из пассажирок, Елена, поделилась с журналистом «Прецедента» трудностями, с которыми она столкнулась во время «отдыха» в Объединённых Арабских Эмиратах.

Елена и её сын прибыли в Дубай 26 февраля. Их отдых начался без проблем, и 28 февраля они отправились в круиз, который должен был продлиться семь дней. Однако перед посадкой на лайнер начались оповещения о военных действиях, что вызвало вопросы о продолжении круиза. Пассажирам сообщили, что ракеты будут летать над кораблём, но это не представляет опасности.

Лайнер всё же остался на берегу из-за боевых действий, и всех туристов разместили внутри судна. Их охраняли военные, и им запрещали что-либо снимать. Путешествие Елены и её сына должно было завершиться 9 марта, но рейс был перенесён на 11.

«Самое страшное началось в аэропорту. Мы прошли все досмотры, и следующим пунктом был паспортный контроль. Мой ребёнок успел его пройти и уже ушёл вперед. И как раз в этот момент начались воздушные атаки. Сына увели в бомбоубежище, а я осталась на другой стороне паспортно-визового контроля. Никто не мог объяснить, что происходит и как я могу увидеть своего сына», — рассказала женщина.

В итоге они были разлучены на час, и это время стало для них очень стрессовым. Сейчас Елена намерена вернуть деньги за «отдых» у туроператора.

Татьяна Картавых

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше