При ремонте одной из ключевых дорог Крыма возникли проблемы

В Крыму продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Алушта — Ялта. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что это один из ключевых транспортных объектов республики.
Завершить работы планируют в марте 2027 года. Но уже сейчас на объекте фиксируют проблемы. Это нарушение графиков работ, нехватка людей и техники. Подрядчику дали несколько недель на устранение нарушений. «Если подрядчик до 1 апреля текущего года его не изменит, возможно, последует расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком», — заявил Аксенов.
Сейчас на дороге бетонируют подпорные стены, укладывают асфальт, устраивают присыпные обочины и прокладывают контактную сеть.
Глава республики также сообщил, что вдоль трассы во время курортного сезона будут дежурить инспекторы ГАИ, чтобы не допускать заторов и быстро разрешать ситуации, связанные с ДТП. В ближайшее время планируют решить вопрос с дополнительным разворотом в районе села Перевальное.