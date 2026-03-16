При ремонте одной из ключевых дорог Крыма возникли проблемы

Подрядчику дали срок до 1 апреля для устранения отставания от графика.

Источник: Югополис

В Крыму продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Алушта — Ялта. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что это один из ключевых транспортных объектов республики.

Завершить работы планируют в марте 2027 года. Но уже сейчас на объекте фиксируют проблемы. Это нарушение графиков работ, нехватка людей и техники. Подрядчику дали несколько недель на устранение нарушений. «Если подрядчик до 1 апреля текущего года его не изменит, возможно, последует расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком», — заявил Аксенов.

Сейчас на дороге бетонируют подпорные стены, укладывают асфальт, устраивают присыпные обочины и прокладывают контактную сеть.

Глава республики также сообщил, что вдоль трассы во время курортного сезона будут дежурить инспекторы ГАИ, чтобы не допускать заторов и быстро разрешать ситуации, связанные с ДТП. В ближайшее время планируют решить вопрос с дополнительным разворотом в районе села Перевальное.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
