Выплаты по ОСАГО ограничат в России

В России планируется изменить порядок выплат по ОСАГО. Власти намерены ограничить сумму возмещения лимитом в 400 тысяч рублей, а получать компенсацию сможет только сам пострадавший или его законный представитель.
Эти меры направлены на борьбу с мошенническими схемами с участием автоюристов и увеличение доли ремонта автомобилей вместо денежных выплат через суд. Эта мера будет включена в законопроект о реформе ОСАГО, касающийся натурального возмещения.
«Известия» уточняют, что ЦБ концептуально поддержал эти изменения. В настоящее время автоюристы часто взыскивают через суд суммы, превышающие установленный лимит. Пострадавший при этом получает лишь незначительную часть этой суммы, поскольку юристы выкупают у него права требования.
Новые меры также коснутся срока ремонта, который может быть увеличен до 45 дней. По данным РСА, в 2025 году ремонт автомобилей по ОСАГО проводился лишь в 6,1% случаев, в остальных случаях пострадавшие получали деньги.
Отдельно рассмотрят поправку, касающуюся компенсации износа после ремонта, так как она требует доработки многих технических аспектов, включая сроки обращения за дополнительной компенсацией, покрытие скрытых повреждений и порядок осмотра на станциях.