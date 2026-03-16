Часть следовавших в Дубай самолётов перенаправили в другой аэропорт

Часть самолётов, которые направлялись в международный аэропорт Дубая, возвращаются в места вылета или переведены в воздушную гавань Аль-Мактум, которая находится на юге эмирата, следует из сообщения Управления аэропортами Дубая и информации портала Flightradar 24.
Это связано с пожаром, который охватил топливный резервуар вблизи летного поля.
«Управление аэропортами Дубая объявляет о перенаправлении некоторых рейсов из международного аэропорта Дубая (DXB) в аэропорт Аль-Мактум», — сказано в сообщении на странице в социальной сети Х*.
В свою очередь, по данным сервиса по мониторингу полётов Flightradar 24, как минимум шесть летевших в Дубай самолётов авиакомпании Emirates возвращаются в пункты вылета.
В частности, речь идёт о рейсах из ирландского Дублина и английского Манчестера.
Напомним, в ночь на 16 марта в правительстве Дубая сообщили, что в районе международного аэропорта эмирата в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом получил повреждения топливный резервуар, который загорелся. По предварительным сведениям, пострадавших нет.
Позже стало известно, что управление гражданской авиации Дубая временно прекратило обслуживание рейсов в международном аэропорту эмирата. В сообщении говорилось о приостановке приёма и отправки рейсов.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.