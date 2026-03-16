В Калининграде обустроят 878 стоянок для электросамокатов. В ближайшее время специалисты начнут наносить разметку на улицах города. Об этом журналистам рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.
По словам главы городской администрации Елены Дятловой, у властей могут возникнуть проблемы с контролем нарушителей на электросамокатах. Для этого необходим постоянный и чёткий сигнал связи.
«С чем сейчас столкнулись в Москве? Нужна чёткая геолокация, чтобы без перебоев работал сигнал связи. Как только возникают сбои, то определение парковочного пространства, где разрешено завершать поездку, перестаёт работать. Мы с этим сталкивались в прошлом году», — посетовала Дятлова.
Глава горадминистрации также подчеркнула, что власти продолжат работу с операторами арендных электросамокатов. В планах — установка передатчиков прямо на парковках, чтобы не зависеть от сигнала связи и сбоев в интернете.
В Калининграде несколько лет пытаются упорядочить движение на средствах индивидуальной мобильности. В 2023 году на тротуары нанесли специальную разметку, а также определили запретные зоны. Среди них — скверы у бывшего ДКМ и Дома искусств, мемориал 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика», площадь Победы, парк «Юность» и другие.
Кроме того, в Калининграде есть территории, где можно двигаться со скоростью не более 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть в телеграм-боте.