В Калининграде обустроят 878 стоянок для электросамокатов

В Калининграде несколько лет пытаются упорядочить движение на средствах индивидуальной мобильности. В 2023 году на тротуары нанесли специальную разметку, а также определили запретные зоны. Среди них — скверы у бывшего ДКМ и Дома искусств, мемориал 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика», площадь Победы, парк «Юность» и другие.