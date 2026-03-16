Красноярский театр кукол отправится на север края с гастролями

Северные гастроли Театра кукол стали настоящей традицией. В этом году они пройдут при поддержке министерства культуры Красноярского края, комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края, АО «КрасАвиа», а также «Норникеля». Горно-металлургическая компания вот уже шестой год оказывает помощь в организации северных гастролей не только в Норильске и Дудинке, но и в самых удаленных уголках Заполярья. Например, в прошлом году театр впервые представил свое творчество жителям поселка Диксон.