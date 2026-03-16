Красноярский театр кукол отправится на север края с гастролями

С 16 марта по 11 апреля зрителям в Заполярье будут представлены яркие постановки для детей и взрослых.
Северные гастроли Театра кукол стали настоящей традицией. В этом году они пройдут при поддержке министерства культуры Красноярского края, комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края, АО «КрасАвиа», а также «Норникеля». Горно-металлургическая компания вот уже шестой год оказывает помощь в организации северных гастролей не только в Норильске и Дудинке, но и в самых удаленных уголках Заполярья. Например, в прошлом году театр впервые представил свое творчество жителям поселка Диксон.
В этот раз спектакли первыми увидят жители Туруханского муниципального округа. Сегодня и завтра артисты представят спектакли в Туруханске, а 20−21 марта — в Игарке. Юные северяне отправятся в увлекательное путешествие по сказке Джанни Родари «Собака, которая не умела лаять»/0+. Эта веселая история о том, как важно найти себя и обрести «свой голос». Аудитория постарше познакомится с воспоминаниями участника Великой Отечественной войны, красноярца Сергея Абрамовича Берестова, в спектакле «Дороги войны» (страницы книги памяти Бессмертного полка)/12+.
Далее гастроли переместятся в Таймырский Долгано-Ненецкий район. 28 и 29 марта труппа театра побывает в поселке Хатанга. Младших зрителей ждет сказка «Машенька и Медведь»/0+ -смешной и трогательный спектакль по мотивам русской народной сказке. Также артисты подготовили бэби-спектакль «Мой волшебный носок»/0+, где все персонажи созданы из мягких и ярких носочков: смешливая мартышка, неторопливая улитка, забавный осьминог и совершенно нестрашная акула. Это атмосферная постановка о путешествиях в поисках сбежавшего носка и волшебстве. Для школьников пройдет показ спектакля «Повесть о настоящем человеке»/12+, основанного на известной повести Бориса Полевого о советском летчике Алексее Мересьеве.
Затем труппа отправится в Норильск и Дудинку. 7 апреля в Норильском заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского юным зрителям покажут сказку «Лесное пианино»/0+ — историю о музыке и о доме как о месте, где тебя всегда ждут. Также артисты представят северянам постановку «Мцыри»/12+ по одноименной поэме Михаила Лермонтова. Особый колорит спектаклю придает музыка, написанная по мотивам различных мелодий народов Кавказа.
7 и 8 апреля в Талнахе и Кайеркане зрители смогут увидеть премьеру прошлого творческого сезона — спектакль «Маленький принц»/6+ по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Показ также состоится 9 апреля в Норильском городском центре культуры.
Завершатся гастроли премьерой текущего театрального сезона — спектаклем «Котенок по имени Гав»/0+. В его основе пьеса Григория Остера о неразлучных друзьях — любознательном котенке Гав и его верном товарище, щенке Шарике. Вместе они учатся преодолевать трудности, справляться со страхами и познавать мир, полный удивительных открытий и важных жизненных уроков. Этот спектакль можно будет увидеть 10 апреля в Дудинке и 11 апреля — в Норильске.
«Участие в гастролях по северным территориям — это важный проект Красноярского театра кукол, — говорит директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова. — Его цель — внести вклад в развитие культуры зрителей из отдаленных от краевого центра территорий, приобщение их к самым ярким культурным событиям края, а также создание единого культурного пространства, где искусство становится доступным каждому».