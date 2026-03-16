Над Волгоградской областью сбили два БПЛА в ночь на 16 марта

Это была очередная попытка террористического налета на регионы России. Всего за прошедшую ночь военные ликвидировали 145 вражеских БПЛА. Основной удар пришелся на московский регион, где уничтожили 46 беспилотников. Также сбили 38 дронов в воздушном пространстве Брянской области, 11 — в Ярославской, 8 — в Калужской, 7 — в Смоленской, 6 — в Ростовской, 5 — в Ульяновской, 4 — в Тверской. В Воронежской и Костромской областях, а также в Крыму сбили по 3 БПЛА, в Саратовской области и Краснодарском крае — по одному.