Над Волгоградской областью сбили два БПЛА в ночь на 16 марта

Минобороны сообщило об успешной работе ПВО в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ПВО сбила два беспилотника. В Минобороне РФ уточнили, что в период с 23:00 15 марта до 8:00 16 марта военные перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Это была очередная попытка террористического налета на регионы России. Всего за прошедшую ночь военные ликвидировали 145 вражеских БПЛА. Основной удар пришелся на московский регион, где уничтожили 46 беспилотников. Также сбили 38 дронов в воздушном пространстве Брянской области, 11 — в Ярославской, 8 — в Калужской, 7 — в Смоленской, 6 — в Ростовской, 5 — в Ульяновской, 4 — в Тверской. В Воронежской и Костромской областях, а также в Крыму сбили по 3 БПЛА, в Саратовской области и Краснодарском крае — по одному.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
