Елена Малышева рассказала, как можно улучшить качество сна

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась со зрителями телешоу «Жить здорово!» личным советом, помогающим улучшить качество сна.
— Лайфхак от меня. Я, когда ложусь спать, у меня есть целый ритуал. У меня есть вот такая вот маска для нижней части лица, чтобы подтянуть овал лица, — заявила врач в эфире телепрограммы и надела специальную маску на подбородок.
Помимо этого, Малышева отметила, что надевает маску для сна на глаза и использует подушку для шеи. Эти рекомендации она назвала идеальными для хорошего сна.
Носки на ногах могут ускорить засыпание человека примерно на 15 минут, рассказала дерматолог Элеонора Федоренко. По ее словам, этот предмет одежды якобы стимулирует естественный цикл терморегуляции, и люди, согревшие ноги, засыпают быстрее, чем те, у кого конечности замерзли. Могут ли носки на ногах ускорить засыпание и какие еще внешние факторы способны влиять на сон, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Избавиться от проблем со сном можно, придерживаясь определенных рекомендаций. Так, за 10 часов до сна специалисты рекомендуют отказаться от кофеиносодержащих напитков, за три часа — от еды, за два часа — прекратить заниматься рабочими делами, а за час — перестать использовать телефон. Что еще поможет заснуть быстрее и легче, выясняла «ВМ».