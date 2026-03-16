Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слишком жирное сливочное масло запретили к продаже под Волгоградом

Россельхознадзор обнаружил нарушение в производстве сливочного масла на юге Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области из молока сделали сливочное масло, в котором жира оказалось больше, чем было в исходном сырье, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Управление Россельхознадзора проанализировало данные системы «Меркурий» и выявило нарушения у индивидуального предпринимателя в Октябрьском районе.

Специалисты установили, что ветеринарный врач оформил производственный сертификат на готовое масло, где содержание жира превышало его количество в сырье. Согласно данным, из 84 килограммов коровьего молока с жирностью 4% получили 6 килограммов сливочного масла жирностью 82,5%. Если посчитать, в сырье было 3,3 кг жира, а в готовом продукте — уже 4,9 кг.

В итоге, ветеринарный специалист получил предупреждение в системе «ВетИС-Паспорт», а предпринимателю объявили предостережение. Его попросили строго соблюдать все правила производства и оборота продуктов питания. Производственный сертификат на данную партию аннулировали.