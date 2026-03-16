На Солнце завершился всплеск активности, вызвавший бури на выходных

Магнитные бури пошли на убыль после спада активности на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце завершился краткосрочный всплеск солнечной и геомагнитной активности, который вызвал геомагнитные бури на минувших выходных. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Энергии на Солнце по-прежнему мало, и хватило её ненадолго. Звезда смогла произвести две малоубедительные вспышки классов M1.2 и M1.0, и довольно заметное количество — не менее 30 — слабых вспышек C-класса», — говорится в публикации.

Благодаря этому уровень активности временно поднялся до оранжевого значения активности. Теперь график активности пошел вниз.

Ранее российские ученые сообщили, что на обращенной к Земле стороне Солнца в настоящее время пропали все пятна. По данным исследователей, солнечные пятна связаны с магнитным полем и считаются постоянными элементами солнечной поверхности.