В феврале в Красноярском крае зарегистрировали более 700 частных домов

В прошлом месяце жители Красноярского края оформили 702 индивидуальных жилых дома. Общая площадь введённого жилья составила 86,8 тысячи квадратных метров. Почти 12% этого объёма пришлось на реконструкцию уже существующих построек, сообщает краевое управление Росреестра.
Средняя площадь одного дома достигла 109 квадратных метров. Подавляющее большинство — 88,5% — расположены за городом.
Самый популярный материал — дерево: из него построено 57,6% объектов. На втором месте — блочные дома (20,8%), на третьем — дома из смешанных материалов (16,5%). Кирпичные составили всего 4,3%.
Красноярцы по-прежнему отдают предпочтение одноэтажным домам — их доля 58,6%. Двухэтажных — 40,7%, трёхэтажных — лишь 0,7%.
В ведомстве напомнили: с конца 2024 года в России действует принцип «построил — оформи». Эксплуатировать дом можно только после официальной регистрации прав. Для упрощения процедуры доступны дачная и гаражная амнистии, а также электронные сервисы.
