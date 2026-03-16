В Красноярске открыли стенды о студентах — участниках СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 марта в Красноярском педуниверситете состоялось открытие стендов, посвящённых студентам — участникам Специальной военной операции. Экспозиции появились сразу в пяти учебных корпусах вуза.
Почётным гостем церемонии стал герой СВО — студент филологического факультета Дмитрий Купчинский, награждённый Медалью Жукова за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
На стендах представлены фотографии студентов педагогического университета, сведения об их учёбе и службе, а также краткие биографические данные. Все герои экспозиции — обучающиеся КГПУ, которые совмещают получение образования с военной службой.
«Когда мы отправлялись на службу, многие думали, что всё закончится быстро и скоро вернёмся домой. Но всё оказалось намного сложнее и дольше. Поэтому сейчас нашим ребятам особенно важна поддержка. Пожалуйста, не забывайте о них», — сказал Дмитрий.
Ректор университета подчеркнула, что для педагогического вуза такие проекты имеют особое значение.
«Педагогический университет — это не только про обучение, но и про воспитание. Мы гордимся нашими студентами — участниками СВО. Сегодня они выполняют свой гражданский долг, отстаивая суверенитет страны. Их пример — это часть той ценностной среды, в которой формируются будущие учителя», — отметила Мария Холина.
В университете отмечают, что проект направлен на сохранение истории каждого студента педагогического вуза и поддержку тех, кто сегодня находится на передовой и является примером мужества и героизма.