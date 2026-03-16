Восходящая звезда латиноамериканской музыки Zalek погиб в ДТП

12 марта на 66-м году жизни скончался актер Сергей Бережнов, известный по сериалам «Воронины» и «Склифосовский». Причина смерти не уточняется. За карьеру он сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах, включая «Саша+Маша», «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала».