Восходящая звезда латиноамериканской музыки Zalek погиб в ДТП

Колумбийский певец и блогер Zalek (настоящее имя Эдуардо) трагически погиб в результате дорожной аварии во вторник, 10 марта. Об этом сообщает британское агентство Need To Know.
По предварительным данным, 30-летний музыкант ехал на мотоцикле, когда задел пикап при попытке совершить обгон транспортного средства. После столкновения он потерял управление, упал и ударился головой о край тротуара. Артист скончался по пути в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
Zalek, уроженец города Барранкилья, считался восходящей звездой латиноамериканской музыки и работал в жанрах урбан и латино. Видеоклип на его недавно выпущенную песню Ay amor («О, любовь») собрал около 10 миллионов просмотров.
12 марта на 66-м году жизни скончался актер Сергей Бережнов, известный по сериалам «Воронины» и «Склифосовский». Причина смерти не уточняется. За карьеру он сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах, включая «Саша+Маша», «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала».