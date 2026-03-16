В Красноярске ветеран СВО Сергей Кызынгашев встретился со студентами

26 февраля в Институте социального инжиниринга Университета Решетнёва прошла встреча студентов с ветераном специальной военной операции Сергеем Кызынгашевым. Он поделился личным опытом службы, рассказал о восстановлении после ранения и о своей нынешней общественной деятельности. Сергей провел на фронте около года и вернулся в Красноярск после серьезного ранения. Во время реабилитации у него появилась идея создать памятное место для погибших сослуживцев из разных регионов Сибири. Позже он стал одним из инициаторов проекта и помог реализовать создание мемориала на Донбассе. В работе над памятником участвовали бойцы и общественные организации. Университет Решетнёва закупил 19 тонн брусчатки для благоустройства площадки, а Народный фронт помог с транспортировкой материалов. Основную площадку подготовили к 9 Мая, а сам мемориал установили в августе. Сегодня Сергей занимается общественной деятельностью и развитием адаптивного спорта. Он является вице-президентом Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по Красноярскому краю и помогает вовлекать ветеранов боевых действий в занятия спортом. [caption id= «attachment_362368» align= «alignnone» width= «768»] Фото: министерство спорта Красноярского края / архив ветерана СВО[/caption] Также боец выступает на соревнованиях по стрельбе из лука. На международных военных соревнованиях в Москве он завоевал бронзовую медаль в дисциплине блочного лука, представляя сборную Красноярского края. Материал подготовлен студентом Университета Решетнёва Даниилом Казаковым.