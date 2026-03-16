Налогоплательщикам Красноярского края расскажут, как правильно подать декларацию

В четверг, 19 марта, в налоговых инспекциях региона пройдет акция «День открытых дверей», в рамках которой налогоплательщикам объяснят нюансы декларирования доходов за 2025 год. Сотрудники подробно расскажут: Кто обязан подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и в какие сроки. Как получить налоговый вычет. Кроме того, объяснят, как взаимодействовать с налоговиками через сайт ФНС России, «Личный кабинет налогоплательщика» и портал Госуслуг. Акция пройдет во всех районных инспекциях края (кроме Межрайонной ИФНС № 1 и № 23) с 9:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе УФНС России по Красноярскому краю.