В Омске создали систему аутентификации по голосу с определением состояния

В Омском государственном техническом университете разработали уникальный метод голосовой аутентификации, который учитывает не только личность говорящего, но и его функциональное состояние. Ассистент кафедры комплексной защиты информации Даниил Иниватов зарегистрировал систему, способную определять нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения по характеристикам голоса. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.
«Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы. Выдача доступа пользователю в неприемлемом состоянии, таком как сильное опьянение или крайняя усталость, может привести к компрометации данных», — пояснил разработчик Даниил Иниватов.
Голосовая биометрия применяется в банках, центрах обработки звонков и умных устройствах. Современные системы достигают точности 98−99 процентов при условии стабильности речевого образа. Новая методика решает задачу вариативности биометрических данных, связанной с изменением состояния пользователя.
Система работает на базе обученной нейронной сети. Пользователь произносит пароль, после чего алгоритм анализирует высоту тона, тембр, паузы между звуками и ритмические особенности речи. На основе этих данных модель определяет функциональное состояние говорящего. При выявлении сильного опьянения или крайней усталости доступ к критическим операциям может быть ограничен или временно заблокирован.
Разработка стала результатом исследований омской научной школы в области защиты информации и машинного обучения. Технология имеет потенциал внедрения в финансовом секторе, на промышленных объектах и в системах контроля доступа.
