В Омске создали систему аутентификации по голосу с определением состояния

Система работает на базе обученной нейронной сети. Пользователь произносит пароль, после чего алгоритм анализирует высоту тона, тембр, паузы между звуками и ритмические особенности речи. На основе этих данных модель определяет функциональное состояние говорящего. При выявлении сильного опьянения или крайней усталости доступ к критическим операциям может быть ограничен или временно заблокирован.