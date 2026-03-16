В Красноярском крае еще 54 человека получили звание «Почетный донор России»

В Красноярске состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России».

В Красноярске состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Высокую государственную награду за многолетнее регулярное донорство крови и ее компонентов получили 54 жителя Красноярского края, 19 из которых представляют краевой центр.

«Сегодня все слова благодарности обращены к тем, кто посвятил свою жизнь спасению людей. Мы зовем вас настоящими героями, ведь на вас всегда можно положиться. Вами гордится весь Красноярский край!» — отметил председатель Общественного совета при Красноярском краевом центре крови № 1 Виктор Паулин.

Особо на церемонии отметили Марину Енбаеву, медицинскую сестру Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Она является не только регулярным донором, но и примером самоотверженности, объединяя в себе две благородные миссии — спасение жизней и заботу о здоровье пациентов.

Напомним, нагрудный знак «Почетный донор России» — это государственная награда учрежденная правительством РФ. Она выступает формой признания государством безвозмездного вклада гражданина в развитие донорства.

Для того чтобы стать почетным донором, необходимо безвозмездно сдать:

40 и более раз цельной крови; 60 и более раз плазмы; цельной крови 25 и более раз и плазмы 40; цельной крови менее 25 и плазмы 60.

При этом сдача таких компонентов крови, как эритроциты, тромбоциты и гранулоциты, приравнивается к сдаче цельной крови.

В Красноярском крае уже более девяти тысяч человек носят звания почетного донора России и СССР.

