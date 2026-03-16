В РАН рассказали о всплеске солнечной и геомагнитной активности на выходных

Всплеск солнечной и геомагнитной активностей, который наблюдался в выходные, завершился, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН (XRAS).
«После пары дней небольшой тряски, пришедшихся на выходные, вновь наступает тишь да гладь. Энергии на Солнце по-прежнему мало, и хватило ее ненадолго», — отметили ученые.
По их словам, Солнце произвело две «малоубедительные вспышки» классов M1.2 и M1.0 и не меньше 30 слабых вспышек C-класса. Этого хватило, чтобы уровень активности на время поднялся до оранжевого значения. Сейчас же график вспышек опять пошел вниз.
«В плане геомагнитных бурь воздействие корональной дыры в общих чертах совпало с прогнозами. Произошли бури среднего уровня G1-G2, пик которых пришелся на начало субботы. В настоящее время на график вернулся доминирующий зеленый цвет. Сегодня еще могут по инерции наблюдаться короткие остаточные возмущения, однако глобально событие закончено», — проинформировали в лаборатории.
Добавим, что в пятницу, 13 марта, российские ученые сообщали о фиксации первой за три недели сильной вспышки M-класса на Солнце.