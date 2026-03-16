Володин заявил о росте престижа рабочих профессий в России: статистика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте популярности рабочих специальностей среди россиян, особенно молодежи. Своими наблюдениями он поделился в мессенджере MAX, ссылаясь на данные экспертных сообществ и кадровых агентств.
По словам политика, в 2025 году самыми частыми запросами на сайтах по поиску работы стали вакансии на заводах, в строительных, добывающих и ремонтных организациях, а также в агропромышленном комплексе. Одновременно на 13% вырос спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.
При этом в феврале 2026 года, отметил Володин, интерес к рабочим кадрам продолжил увеличиваться.
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше