На людях протестируют препарат от старения: как он работает

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало разрешение на первые в мире клинические испытания на людях препарата, который может бороться со старением на клеточном уровне. Об этом сообщает журнал Nature Biotechnology.
Компания Life Biosciences получила зеленый свет на первую фазу тестов своей генной терапии ER-100 для пациентов с тяжелыми заболеваниями глаз, связанными с возрастом.
Препарат ER-100 представляет собой генную терапию. Он использует модифицированный аденоассоциированный вирус, чтобы доставить в клетки три гена — OCT-4, SOX-2 и KLF-4. Эти гены известны как три из четырех факторов Яманаки, которые помогают перепрограммировать взрослые клетки.
С помощью контролируемой работы этих генов ученые хотят вернуть клеткам правильные эпигенетические метки. В итоге поврежденные или постаревшие клетки могут вернуться в более молодое состояние и восстановить свои функции.
Испытания начнутся с пациентов, страдающих открытоугольной глаукомой и неартериитной передней ишемической оптической нейропатией. Это возрастные болезни глаз, которые часто приводят к потере зрения. Первая фаза сосредоточена на проверке безопасности и переносимости препарата.
Ранее подобные опыты уже проводили на мышах и обезьянах. У животных после терапии заметно улучшалось зрение даже при серьезных повреждениях зрительного нерва.
