Волгоградца, избившего контролёра энергосбыта, ещё раз наказали 10-тысячным штрафом

— Накопленный долг по электроэнергии владельца квартиры с ул. Череповецкой составил более 92 тыс. рублей. На долговое уведомление об оплате и предупреждение об отключении никак не реагировал, и после истечения положенного срока с соблюдением всех норм законодательства, квартиру волгоградца отключили от энергоснабжения, — пояснили ситуацию ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергсбыте». — Однако контрольная проверка выявила несанкционированное подключение, которое было запротоколировано, а материалы направлены в суд. Тем не менее, принятые меры не сподвигли абонента на погашение долга, контрольный обход снова зафиксировал повторное подключение. Акты и протокол опять направили в суд.