Курортный сезон в Крыму: ждать ли повышения цен на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Абсолютное большинство отельеров Крыма не пойдет на резкое повышение цен на отдых в Крыму в курортный сезон 2026 года. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

Источник: Reuters

«Работу с отельерами мы ведем, значительная их часть пользуется различными мерами поддержки. Понимание практически со всеми собственниками объектов размещения достигнуто. Уверен, абсолютное большинство на спекулятивные действия не пойдет», — сказал руководитель региона.

Гарантировать, что абсолютно все собственники средств размещения не будут повышать цены, невозможно, однако подавляющее большинство отельеров заинтересованы в том, чтобы не отпугнуть туриста подорожанием.

Говоря о перспективах курортного сезона 2026 года, глава республики отметил, что если этим летом полноценно заработают курорты Анапы, рост притока отдыхающих в Крым может быть не таким значительным, как в прошлом году.

Кроме того, остаются вопросы по проезду Крымского моста при большом трафике транспортных средств.

«В прошлом году мы, к сожалению, не смогли достигнуть целевого показателя по ожиданию проезда в один час. При сигнале (атаки — ред.) движение по мосту временно закрывается, сейчас это происходит чаще. Поэтому четко дать прогноз по времени ожидания в таких ситуациях мы не можем. В данном случае обстоятельства сильнее», — констатировал Аксенов.

Глава республики при этом заверил, что власти делают все необходимое для того, чтобы ожидание проезда по мосту было для гостей максимально комфортным и безопасным.

Крым в 2025 году посетили 6,9 миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. 76% отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах: 61% по Крымскому мосту и 15% через исторические регионы. Еще 24% гостей воспользовались железнодорожным сообщением.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше