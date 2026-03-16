В Воронежской области затоплены два моста

Ушли под воду переправы в Лискинском и Подгоренском районах.

На реках Воронежской области продолжается подъем уровня воды. По данным ГУ МЧС по региону за сутки на Дону в районе Гремячьего прибыло 9 см, в районе Павловска — 10 см. В реке Воронеж у села Чертовицкое +2см см, на Битюге у Боброва +32см, в Хопре у Новохолперска +5см, у Поворино +1см, на реке Ворона у Борисоглебска +5см, в реке Продгорная у Калача +18 см, на реке Девица у одноименного села +11 см и Воронежском водохранилище +1 см.

В то же время на Дону в районе города Лиски уровень воды снизился на 8 см.

Резкое таяние льда и повышение уровня воды в водоемах привело к затоплению двух низководных мостов в 2-х муниципальных районах. В Подгоренском районе ушел под воду на полтора метра мост через реку Сухая Россошь между н.п. Покровка и Суд-Николаевка.

В Лискинском районе затопило мост через реку Икорец н.п. Средний Икорец и Песковатка. Дорожное полотно скрылось под водой на глубину до 35 см.

Угрозы подтопления населенных пунктов МЧС не прогнозирует.