Пошаговые действия при возврате денег за некачественный товар назвали в РПН

Права потребителей регулируются в настоящее время в России законом «О защите прав потребителей» и Едиными правила в области защиты прав потребителей, напоминают в волгоградском Роспотребнадзоре.
В соответствии с этими документами, продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. При обнаружении в товаре недостатков, которые не были названы продавцом, покупатель может потребовать:
заменить его на другой этой же марки, модели или артикула;
заменить на товар другой марки, модели или артикула с перерасчетом цены;
немедленно бесплатно устранить недостатки или возместить расходы на их исправление;
уменьшить цену товара;
вернуть деньги.
Также покупатель вправе потребовать полного возмещения убытков, которые были причинены ему в результате покупки товара ненадлежащего качества.
Требования могут быть предъявлены к продавцу, изготовителю, представителю, поставщику или импортеру в течение гарантийного срока или срока годности. Если таковые не установлены — в пределах двух лет со дня их приобретения. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека — не основание для отказа.
Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная организация или ИП обязаны принять товар и в случае необходимости провести проверку его качества товара за свой счет. Потребитель может участвовать в этом процессе, а при несогласии с выводами экспертизы, оспорить ее в суде.
До обращения в суд покупатель может обратиться в адрес продавца с письменной претензией, изложив в ней свои требования. Направлять ее следует заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить лично под роспись.
Иски о защите прав потребителей предъявляются по выбору истца в суд по месту своего жительства или пребывания или по месту нахождения продавца. От уплаты госпошлины он освобождается. Также потребитель может потребовать компенсацию морального вреда — ее размер определяется судом.
За помощью в подготовке проекта искового заявления волгоградцы могут обратиться письменно в консультационный центр для потребителей регионального Центра гигиены и эпидемиологии на улице Ангарской, 3, в Волгограде или в на электронную почту kc@fguz-volgograd.ru, приложив все необходимые документы.
Устно консультацию можно получить по номеру 37−29−19. Памятки для потребителей представлены на портале ГИР ЗПП.
«В случае обращения в суд, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области готово вступить в гражданское дело в целях защиты нарушенных либо оспариваемых прав потребителя в качестве органа дающего заключение по делу», — подчеркивают в ведомстве.
