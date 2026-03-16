Жители Красноярского края за февраль 2026 года зарегистрировали 702 частных дома

В феврале 2026 года специалисты Росреестра по Красноярскому краю зафиксировали регистрацию прав собственности на 702 объекта индивидуального жилищного строительства. В ведомстве уточнили, что общая площадь частных домов составила 86 600 квадратных метров, а средняя площадь одного здания — 109 «квадратов».
Наиболее популярны традиционно были дома, построенные из дерева, — 57,6%. На блочные здания пришлось 20,8%, а за ними — жилища из смешанных и прочих материалов, а также кирпича.
Подавляющее большинство объектов — 88,5% — возвели в загородной зоне. Чаще всего жители края строят одноэтажные дома — таких 58,6%. На двухэтажные приходятся 40,7%, а на трехэтажные — всего 0,7%.
Ранее мы писали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав граждан в Красноярске. Речь идет о двухэтажном доме на улице Алеши Тимошенкова, построенном в 1960 году.