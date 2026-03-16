Бастрыкин возьмет под контроль дело о бездомных собаках в Волгограде

Жители микрорайона Солнечный жалуются на нападения животных, СК возбудил дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад по уголовному делу о плохой организации отлова бездомных собак в Волгограде, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Жители микрорайона Солнечный уже долгое время страдают от большого количества бродячих собак. Животные регулярно нападают на людей, в том числе на детей. Несмотря на многочисленные обращения, компетентные органы не приняли никаких мер, и ситуация не менялась к лучшему.

В связи с этим следственное управление СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Василию Семенову представить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Ход выполнения этого поручения будет тщательно контролироваться в центральном аппарате.