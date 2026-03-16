Проводной интернет начали замедлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре

Напомним, в начале марта ограничения на работу мобильного интернета и связи начали действовать в Москве. В центре столицы и других районах связь почти перестала работать, причём проблемы затронули и здание Госдумы. Власти объясняли это мерами безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за ограничений в администрации президента пользуются стационарными телефонами. Другие регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно сталкиваются с отключениями мобильного интернета с мая 2025 года.