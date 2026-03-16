Проводной интернет начали замедлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре

Провайдер «Дом.ру» (принадлежит «Эр-Телекому») начал тестировать для абонентов в трёх российских городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре — ограничения скорости проводного интернета. Речь идёт о тех, кто потребляет «избыточный объём» трафика — более 3 ТБ в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
Абонентам, потребление трафика которых превышает 3 ТБ, провайдер принудительно снижает скорость загрузки до 50 Мбит/секунду. В пресс-службе «Эр-Телекома» пояснили, что столь большие объёмы потребляемого трафика идут не на личное использование, а на коммерческие цели. Абсолютное большинство абонентов (85%), по данным компании, укладывается в 500 Гб трафика ежемесячно, а ограничение затронет примерно 1% пользователей. В компании предлагают попавшим под ограничение абонентам два варианта действий: либо доплатить за восстановление высокой скорости соединения, либо дождаться снятия лимита в следующем месяце.
По словам источника «Российской газеты» на телеком-рынке, в среднем сегодня на одно подключение проводного интернета приходится около 300 Гб потребляемого трафика в месяц.
В «Ростелекоме» новацию «Дома.ру» одобрили, отметив, что в тех случаях, когда сверхпотребление одних абонентов приводит к деградации сервиса у других по соседству, ограничения оправданы. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что оценят технологическую и экономическую обоснованность действий провайдера.
Напомним, в начале марта ограничения на работу мобильного интернета и связи начали действовать в Москве. В центре столицы и других районах связь почти перестала работать, причём проблемы затронули и здание Госдумы. Власти объясняли это мерами безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за ограничений в администрации президента пользуются стационарными телефонами. Другие регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно сталкиваются с отключениями мобильного интернета с мая 2025 года.