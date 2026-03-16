Милиция сказала, почему в начале сезона надо проверить следы у калитки дачи. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.
В милиции обращают внимание, что некоторые белорусы, после сезонного отсутствия на даче, замечают, что на участке побывали незваные гости. В указанной ситуации нельзя ничего трогать и не заходить внутрь, чтобы не уничтожить следы злоумышленника. Следует вызвать милицию.
Также белорусам советуют осмотреться на участке: не примята ли трава у забора, нет ли чужих окурков или ж следов протекторов шин у калитки. В случае, если это есть, то можно сделать фото с расстояния. Необходимо опросить соседей, которые живут на даче круглый год и, возможно, видели незнакомых людей или же подозрительный транспорт.
«Составьте список ценных вещей. Пока ждете сотрудников, постарайтесь вспомнить особые приметы вещей: царапины на инструменте, марку электротехники, наличие документов или коробок от инструментов», — отметили в милиции.
И добавили: чтобы не стать жертвой кражи, белорусов призывают не оставлять ценные вещи, дорогостоящие инструменты на даче. Следует максимально ограничить доступ посторонних как в жилище, так и в хозпостройки. Также необходимо установить крепкие двери с прочными замками, а на окна поставить решетки.
