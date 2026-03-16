Экспозицию проекта «Памяти павших, во имя живых» презентовали в железногорской школе № 97

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 97 Железногорска состоялась презентация проекта «Памяти павших во имя живых», в открытии выставки приняли участие депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск.

Источник: НИА Красноярск

В проекте представлены фото и истории железногорцев — участников Великой отечественной войны, операций в Афганистане и Чечне.

Проект создан по инициативе заместителя председателя Совета депутатов Железногорска, участника СВО Сергея Бурцева и председателя правления организации «Боевое братство» Сергея Тинякова.

«Презентация для вас, чтобы вы знали о тех людях, которые жили и живут в Железногорске. Они ничем не отличались от нас с вами, но за их спинами стоит героическое прошлое. Эта презентация для того, чтобы вы изучили историю этих людей, чтобы могли брать с них пример», — сказал Сергей Бурцев.

Экспозиция побывает во всех учебных заведениях Железногорска.