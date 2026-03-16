Закончить капремонт набережной в крымском поселке Коктебель планируют к июню 2026 года

Завершить работы намерены до начала высокого курортного сезона.

Источник: сайт правительства Республики Крым

Долгожданное обновление набережной в Коктебеле планируют завершить до начала высокого курортного сезона 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.

Ремонт набережной стартовал еще в сентябре 2023 года, однако сроки его завершения неоднократно сдвигались. Завершить работы намерены к июню 2026 года, до начала летнего сезона.

Капремонт проводят в рамках проекта обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Коктебель». Это часть федеральной программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше