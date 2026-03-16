Закончить капремонт набережной в крымском поселке Коктебель планируют к июню 2026 года

Долгожданное обновление набережной в Коктебеле планируют завершить до начала высокого курортного сезона 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.
Ремонт набережной стартовал еще в сентябре 2023 года, однако сроки его завершения неоднократно сдвигались. Завершить работы намерены к июню 2026 года, до начала летнего сезона.
Капремонт проводят в рамках проекта обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Коктебель». Это часть федеральной программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
