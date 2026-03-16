Зрители накинулись на организаторов за скучнейший «Оскар»: в чем видят главные проблемы

Зрители в интернете дружно назвали 98-ю церемонию «Оскара» самой скучной в истории премии. Об этом массово пишут пользователи соцсети X, слова которых приводит издание Plejada.
В публикации отметили, что в ночь с воскресенья на понедельник в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения «Оскара». Многие зрители ждали яркого шоу со звёздами и неожиданностями, но вместо этого увидели предсказуемое и затянутое мероприятие, которое вызвало волну негативных отзывов в соцсетях.
Люди сразу после трансляции начали жаловаться на организаторов. Многие называли вечер самым скучным за последние годы. Они отмечали полную предсказуемость, отсутствие свежих идей и ощущение, что ничего нового не придумали.
Некоторые зрители прямо писали, что церемония стала полным провалом. Им не понравились неловкие шутки и унылая атмосфера. Только победа фильма «Грешники» в главной номинации немного оживила вечер.
Другие пользователи сетовали, что половина Голливуда куда-то исчезла. Из-за этого шоу получилось вялым и скучным. Они спрашивали, почему организаторы так мучают зрителей.
Многим не понравилась и длина выступлений. Победители говорили слишком долго, а монологи ведущих только усиливали монотонность. Зрители считали, что это убило весь интерес.
Несмотря на общую скуку, церемония запомнилась несколькими важными победами. Картину Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» назвали лучшим фильмом года. Эта же кинолента принесла режиссёру награды за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий.
Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за главную мужскую роль. Он сыграл братьев-близнецов в триллере «Грешники». Джесси Бакли стала лучшей актрисой за главную роль в драме «Хамнет».