В Казахстане приняли новую конституцию

Референдум признали состоявшимся, документ поддержали 87,15% проголосовавших.

Источник: Клопс.ru

В Казахстане приняли новую конституцию, на референдуме её поддержало большинство проголосовавших. Об этом, ссылаясь на главу Центризбиркома Нурлана Абдирова, сообщает РИА Новости в понедельник, 16 марта.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой Конституции республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года, составило 7 954 667 человек, или 87,15%, от принявших участие в голосовании во всех регионах страны», — заявил руководитель республиканского госоргана.

Референдум по проекту новой конституции прошёл в Казахстане 15 марта. Ещё до публикации официальных данных экзитполы показывали, что инициативу поддержали от 86,7% до 88,6% участников. Документ предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. Окончательные итоги голосования Центризбирком должен подвести в течение семи дней — до 21 марта.

В России в последний раз конституцию масштабно меняли в 2020 году. Поправки затронули социальные гарантии, устройство власти, закрепили приоритет национального права над международным, а также обнулили президентские сроки.