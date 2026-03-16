В Новосибирске пройдёт неделя безопасности маленьких пассажиров

В Новосибирской области с 16 по 20 марта пройдёт профилактическая акция «Ребёнок — главный пассажир».
Мероприятие организовано Госавтоинспекцией и направлено на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров.
В рамках акции 18 марта, в Единый день перевозки детей, в районах области и в Новосибирске состоится флешмоб «Пристегнись, Новосибирская область!».
В ГАИ напоминают водителям: безопасность детей в автомобиле зависит от вас. Использование автокресел обязательно, а за их отсутствие предусмотрены крупные штрафы.