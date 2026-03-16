В Зеленогорске подросток перевел мошенникам деньги матери после звонка лжесотрудников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске возбуждено уголовное дело после того, как 14-летний школьник перевел мошенникам деньги своей матери.
Как сообщили в полиции, подростку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора связи. Он попросил назвать код из SMS якобы для продления действия абонентского номера. После этого ребенку начали звонить люди, которые выдавали себя за сотрудников портала «Госуслуги» и Центробанка.
Они убедили школьника, что ранее ему звонили мошенники, а теперь все имеющиеся дома деньги нужно «задекларировать». Подросток рассказал, что у матери хранится 70 тысяч рублей наличными, и по указанию звонивших перевел эту сумму через банкомат на чужой счет.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности причастных к преступлению, сообщили в МВД.