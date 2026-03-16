Сирота из Ростовской области обратился в Следком из-за некачественного жилья

Сирота из Волгодонского района Ростовской области пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на жилье, которое он получил от местной администрации. Жилплощадь «пришла в негодное состояние уже через три года» после выдачи. В итоге начали проверку по статье «Халатность».
— Организована процессуальная проверка по статье 293 УК РФ («Халатность»), — рассказали в пресс-службе федерального СК.
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения.
