В Самарской области матерям могут увеличить выплаты на детей

В России предлагают ввести прогрессию маткапитала и на второго ребенка выплачивать не меньше 900 тысяч рублей, а на третьего — 1,5 миллиона рублей. Также обсуждается необходимость вводить зарплаты для мам и погашать ипотеку при рождении детей. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
«Главная демографическая задача государства — сделать так, чтобы наши женщины не боялись рожать. Чтобы были уверены: государство всегда поможет им растить деток», — рассказали в пресс-службе.
Для повышения рождаемости с коэффициента 1,37 до 2 и выше парламентарий предлагает устранять два главных препятствия — материальные и жилищные проблемы семей. А для этого нужно наращивать господдержку, в том числе систему пособий.
По словам Миронова, разовая федеральная выплата при рождении малыша должна составлять хотя бы 50 тысяч рублей, а пособия по уходу за ребенком нужно платить не до полутора лет, а все три года декрета.