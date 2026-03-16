ФСБ: в Крыму задержан агент СБУ

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму мужчину, подозреваемого в передаче информации украинским спецслужбам. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, 45-летний житель города Феодосии через Telegram передавал украинским спецслужбам фотоматериалы, содержащие данные о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.
Как сообщают в ФСБ, полученная информация могла использоваться для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил (ВС) России.
Мужчина задержан, проводится дальнейшая проверка и следственные действия.
Ранее ФСБ задержала двух россиян в Московской и Тверской областях за сбор информации о военных объектах России для киевского режима.