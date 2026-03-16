Должник по алиментам в Волгограде лишился машины

Мужчина накопил крупную задолженность перед сыном, скрывался от приставов и теперь отправится на обязательные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде судебные приставы нашли и привлекли к ответственности мужчину, который долгое время не платил алименты своему сыну. Из-за крупного долга он лишился своего автомобиля ВАЗ-21099, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

По решению суда волгоградец должен был ежемесячно отчислять четверть своих доходов на содержание ребенка. Однако он платил всего по две тысячи рублей, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Мужчина скрывался от приставов и не оформлял официальное трудоустройство, из-за чего его объявили в розыск.

Благодаря активным поискам, приставы установили местонахождение должника. Они приехали по адресу, арестовали его автомобиль и доставили мужчину в отдел. Там на него составили протокол. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.

Если долг по алиментам не будет погашен, мужчину ждет уже уголовная ответственность. А пока арестованный автомобиль готовят к продаже, чтобы покрыть часть задолженности.