Команда Омского ГАУ победила в фестивале «Лига Дружбы»

Команда «Земкаст» из Омского государственного аграрного университета стала победителем юбилейного культурно-творческого фестиваля «Лига Дружбы». Студенты землеустроительного факультета заняли первые места в этапе «Национальная кухня» и гала-концерте, что обеспечило им общую победу.
Фестиваль отметил десятилетие и собрал самых активных и творческих студентов города. Участники прошли несколько этапов, проверяющих интеллектуальные, креативные и артистические навыки. После подготовительной игры команда «Земкаст» выбрала для представления Беларусь.
В гастрономическом конкурсе активисты подготовили презентацию белорусской кухни. Центральным блюдом стала картофельная бабка, также были представлены драники, праздничный салат, запеченные яблоки с орехами и традиционный напиток узвар. Оформление стола в национальном стиле и рассказ о происхождении блюд высоко оценило жюри.
Интерактивный этап «Квест» прошел в формате сюжетного приключения «Горящий тур». Участники решали логические задачи, связанные с символикой стран, находили скрытые подсказки и разгадывали коды. Финалом фестиваля стал гала-концерт в актовом зале Омского ГТУ. Выступление омичей отличалось яркой постановкой с элементами танца и театральной композиции, отражающей белорусский колорит.
«Представление было реальной сказкой, в которую всех зрителей погрузила наша команда: лидер государства, белорусская картошка, аэропорт, национальные костюмы и танцы. Это было по-настоящему здорово! Результаты культурно-творческого фестиваля потрясли всех и многих порадовали», — сказала декан землеустроительного факультета Ольга Долматова.
В состав команды вошли студенты второго, третьего и четвертого курсов: Юлия Кудрявцева, Алина Жаксалыкова, Ева Чуенко, Анна Грачёва, Марина Киммель, Евгения Исаева, Евгений Дубинин, Галина Юрчук, Ильяс Касенов, Максим Кираль. Танцевальную поддержку обеспечили Валерий Гавриленко, Олжас Мукашев, Иван Болтовский и Ярослав Шильдт. Слаженная работа команды позволила успешно пройти все испытания.
