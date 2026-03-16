Суд вынес приговор двум красноярцам за убийство малознакомой молодой матери (видео)

«Во время застолья в результате сильного алкогольного опьянения между одним из мужчин и гостьей возник конфликт, в ходе которого он нанес девушке удар кулаком в область шеи. В результате потерпевшая потеряла сознание, после этого соучастники выбросили девушку из окна квартиры с высоты 4 этажа. Спустя некоторое время мужчины сообщили в правоохранительные органы о том, что в их квартире находится чужой малолетний ребенок. Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где спустя два дня скончалась», — рассказали в ГСУ СК России по региону.