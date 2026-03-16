Суд вынес приговор двум красноярцам за убийство малознакомой молодой матери (видео)

В Красноярске двое местных жителей признаны виновными в убийстве малознакомой девушки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного комитета.
В ведомстве напомнили, что преступление было совершено 20 мая 2025 года. Вечером мужчины познакомились на улице с 19-летней девушкой, которая была со своей 2-летней дочерью. Она сообщила, что ей негде ночевать, и мужчины пригласили ее к себе в гости в квартиру одного из домов по улице Воронова.
«Во время застолья в результате сильного алкогольного опьянения между одним из мужчин и гостьей возник конфликт, в ходе которого он нанес девушке удар кулаком в область шеи. В результате потерпевшая потеряла сознание, после этого соучастники выбросили девушку из окна квартиры с высоты 4 этажа. Спустя некоторое время мужчины сообщили в правоохранительные органы о том, что в их квартире находится чужой малолетний ребенок. Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где спустя два дня скончалась», — рассказали в ГСУ СК России по региону.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору).
Суд признал сообщников виновными и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Одному из них дополнительно назначен 1 год ограничения свободы.
В пресс-службе прокуратуры края добавили, что также суд удовлетворил иск матери погибшей и взыскал с осужденных по 1 млн рублей компенсации морального вреда с каждого.
