Первый пятый замначальника ГУ МВД России назначен в Волгограде

Руслан Володин родился в Воронеже, где окончил институт МВД. Службу в органах он начал в 1996 году. Служил на оперативных и руководящих должностях. С 2013 по 2016 год руководил отделом по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организационных групп и преступных сообществ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.