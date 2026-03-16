Собянин: начался прием заявок на московский чемпионат «Абилимпикс-2026»

Заявки на чемпионат «Абилимпикс-2026» можно подать до 12 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Стартовал прием заявок на участие в Московском чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2026». Об этом в своем канале на платформе MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он назвал московский чемпионат «Абилимпикс-2026» крупнейшей площадкой для начала и развития карьеры москвичей с особенностями здоровья. Участники чемпионата могут показать свои навыки и получить от ведущих работодателей столицы предложения о стажировке или работе.

«В 2025 году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 москвичей с инвалидностью. Соревнования этого года будут проходить по 65 направлениям. 12 из них — новые компетенции, востребованные у работодателей», — рассказал градоначальник.

Для промышленного сектора разработаны компетенции «Кузовной ремонт» и «Метрология». По запросу АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» включено направление «Техник-протезист».

Также в числе новых профессий оказались: художник-оформитель, специалист по социальной реабилитации и гид-экскурсовод.

С чемпионатом профмастерства сотрудничают более 200 московских компаний. Они участвуют в разработке конкурсных заданий и оценивают их выполнение. Сильнейшие участники будут представлять столицу на национальном чемпионате «Абилимпикс».

Заявки на конкурс принимаются до 12 апреля. Прислать их могут москвичи в возрасте от 14 лет.

Ранее Собянин вручил премии столицы работникам туристической индустрии.

