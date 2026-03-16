В Иркутской области изменятся правила начисления пособия многодетным семьям. Речь идёт о тех, кто в этом году подавал заявление на продление выплаты, но получил отказ из-за превышения допустимого уровня дохода не более чем на 10%.
— Новые меры затронут более 600 многодетных семей региона. С 22 мая 2026 года родителям не нужно будет повторно обращаться в Отделение СФР, отказные решения мы пересмотрим автоматически, а уведомления о назначении поступят в личный кабинет родителей на госуслугах, — сказал управляющий Отделением Социального фонда России Приангарья Алексей Макаров.
Размер пособия после пересмотра составит 50% от прожиточного минимума в регионе на каждого ребёнка. В 2026 году в Иркутской области установлены следующие значения прожиточного минимума: 18 207 рублей — в южных территориях, 23 679 рублей — на севере региона. А сумма единого пособия будет 9 103,5 рублей и 11 839,5 рублей соотвественно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 июля в Приангарье изменится стоимость социального проездного билета.