Общественный транспорт города в день Ураза-байрама начнет работать в 5 часов утра

Мероприятия в мечетях города начнутся в 6:30 с чтения аятов Корана.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани 20 марта отметят один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Празднование в мечетях начнется в 6:30 с чтения Корана. В этот день городской общественный транспорт будет работать с пяти часов утра. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

«Заканчивается Священный месяц Рамадан. Всем мусульманам и не мусульманам желаем светлого праздника», — обратился к жителям руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров.

Как отметил Ильгиз Сарманов, для удобства горожан общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети города, начнет курсировать в 5:00. Изменения в расписании затронут следующие маршруты:

автобусы №№ 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91;

троллейбусы №№ 1, 2, 12;

трамваи №№ 5 и 5а.

В 13:00 состоится ежегодное мероприятие «Рамазан-фест», посвященное окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Праздничные площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри. В программе — театрализованные представления, лектории, ярмарка, а также мастер-классы и активные игры для детей. Кроме того, для гостей мероприятия в течение дня будет работать фуд-корт.

Праздник для жителей города организуют Духовное управление мусульман РТ и мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов города.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих задействуют все оперативные службы Казани.