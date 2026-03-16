Общественный транспорт города в день Ураза-байрама начнет работать в 5 часов утра

В Казани 20 марта отметят один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Празднование в мечетях начнется в 6:30 с чтения Корана. В этот день городской общественный транспорт будет работать с пяти часов утра. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.