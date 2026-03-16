Стало известно, какая погода будет в Москве в второй половине марта

Во второй половине марта в столице будет теплая и аномально сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.
По его словам, первая половина месяца уже побила три температурных рекорда — 12, 13 и 15 марта. Самым тёплым днём стало 13 марта, когда воздух прогрелся до +13,8 градуса. Средняя температура составила +2,7 — это на 5,3 градуса выше климатической нормы. При этом только один день из прошедших был с отрицательной аномалией. Осадков выпало всего 10 миллиметров, или 29% от месячной нормы.
Снежный покров за первую половину марта уменьшился на 43% — с 61 до 35 сантиметров, хотя это всё ещё на 13% выше нормы. Во второй половине месяца положительная аномалия сохранится, но станет чуть меньше — около 4−5 градусов. Синоптик подчеркнул, что обновление рекордных максимумов уже закончилось, однако температура всё равно будет выше привычных значений.
Днём воздух продолжит прогреваться до +8…+13 градусов, по ночам ожидается от −4 до +4. В третьей декаде марта по ночам преобладающая температура составит −1…+4 градуса. Осадков прогнозируется немного — всего 2−4 дня с дождём, суммарно не больше 7−12 миллиметров.
Активное таяние снега продолжится, и к финалу месяца высота снежного покрова уменьшится до 7−12 сантиметров. В начале марта сугробы в Москве достигали 61 сантиметра.
