Мигранты-садоводы и строители: восемь нарушителей отправятся на родину из Приморья

Сотрудники полиции задержали восемь иностранных граждан, которые проживали и работали в Артеме с нарушением закона. Нелегалов обнаружили на цветочном производстве, стройке и промышленном предприятии, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В отношении правонарушителей полицейские составили 8 административных протоколов за нарушение иностранными гражданами режима пребывания (проживания) в Российской Федерации […] Правонарушителям назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Первыми в поле зрения полицейских попали работники теплиц на улице Герцена. Там выращивали цветы трое мужчин и женщина. При проверке документов выяснилось, что все они живут и работают в Приморье нелегально.
Еще троих иностранцев доставили в отдел полиции с объекта, где ведутся ремонтные работы. У них не было ни патента на работу, ни регистрации по месту пребывания. Двух других нарушителей нашли на производственном предприятии на улице Вокзальной: они трудились там без разрешительных документов.
Помимо протоколов за нелегальное пребывание, полицейские составили 6 административных материалов за незаконное осуществление трудовой деятельности. До момента принудительной депортации все задержанные будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.
Сейчас правоохранители проводят проверку в отношении работодателей, которые предоставили работу нелегалам. Если их вина будет доказана, им грозят крупные штрафы.
Напомним, что недавно следователи в Приморье возбудили уголовное дело против группы лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции.