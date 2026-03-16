Как волгоградцами удалось отсудить у УК ущерб за коммунальную аварию?

Эксперты установили: ремонт квартиры обойдется около 177 тыс. руб., суд встал на сторону жильцов.

Суд заставил управляющую компанию выплатить жильцам одной из квартир ущерб за аварию.

Как сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области, авария в доме на улице Кирова произошла из-за течи радиатора, относящегося к общедомовому имуществу. За такое имущество отвечает УК, но она отказалась в добровольном порядке возместить жильцам ущерб.

Управляющая организация ООО «ГК “ЮРВ” пояснила, что за данную аварийную ситуацию она ответственности не несёт.

Между тем судебные эксперты установили: ремонт квартиры обойдётся в сумму порядка 177 тыс. руб.

Суд встал на сторону жильцов, указав, что именно УК несёт ответственность перед жильцами за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества (основание — ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ).

Теперь управляющая домом организация должна возместить жильцам ущерб, а к тому же ещё и моральный вред и выплатить штраф. Решение пока в силу не вступило.