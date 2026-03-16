В Ленобласти встречены первые гадюки

Итак, змеи проснулись. Будьте внимательны и осторожны! Особенно следите за детьми и не отпускайте с поводка своих домашних питомцев. Змеи нашего региона неагрессивные и первыми не нападают. При встрече с человеком они пытаются уползти или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Змея попытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились или пробуют взять в руки.