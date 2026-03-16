В Красноярске откроется фотовыставка «Суслики в городе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 апреля в арт-пространстве «Хлебозаводъ» в Красноярске начнет работу фотовыставка городского фотографа-репортера Константина Торгова «Суслики в городе».

Источник: НИА Красноярск

Экспозиция посвящена одному из узнаваемых символов городских парков — сусликам. Через наблюдения за их жизнью фотограф показывает неожиданные и живые сцены городской природы.

По словам автора, выставка станет важным этапом в его творческой карьере.

«Я горжусь возможностью показать свое видение мира через объектив фотоаппарата», — отметил Константин Торгов.

Экспозиция будет работать в течение месяца. После завершения выставки посетители смогут приобрести понравившиеся фотографии.

Вход свободный, 0+