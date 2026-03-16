Жительницу Канска осудят за продажу краснокнижного сокола-сапсана

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы города. Её обвиняют в незаконном содержании, хранении и продаже особо ценного дикого животного, занесённого в Красную книгу РФ.
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года женщина незаконно держала в своей квартире в микрорайоне Радужном сокола-сапсана — птицу, охраняемую государством. 9 октября она разместила в сети объявление о продаже редкой птицы, сопроводив его фотографией.
Пресекли противоправную деятельность сотрудники МО МВД России «Канский».
Сейчас птица находится в специализированной экологической организации, где проходит реабилитацию. Обвиняемая признала вину.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.
